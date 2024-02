Rolniczy protest na ulicach Kluczborka. "Nie do takiej Unii wchodziliśmy 20 lat temu"

Z kolei Kazimierz Morawiec, członek zarządu Izby Rolniczej w Opolu i przewodniczący jej struktur w powiecie kluczborskim podkreślał, że rolników irytuje brak konsekwencji, jeśli chodzi o unijną politykę rolną.

- Co cztery lata zmieniane są reguły gry, wchodzą nowe wymogi. A to, z czym teraz mamy do czynienia, wyczerpało naszą cierpliwość – tłumaczył Kazimierz Morawiec. – Prowadzę gospodarstwo od 40 lat i nigdy wcześniej z czymś takim się nie spotkałem. Cały czas dbaliśmy o to, aby gospodarstwa się rozwijały, aby kultura gleby była jak najlepsza. Dzisiaj każą nam ugorować. Natomiast Zielony Ład, to raczej bezład. To wszystko doprowadzi do ruiny nasze gospodarstwa.