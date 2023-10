Rośnie sieć ścieżek rowerowych na południu Opolszczyzny. Łatwiej będzie dojechać z Prudnika w Góry Opawskie Krzysztof Strauchmann

Nowa trasa rowerowa w Moszczance z punktem samoobsługowej naprawy rowerów. Krzysztof Strauchmann

Cztery kilometry nowej, wygodnej trasy rowerowej z Łąki Prudnickiej do Moszczanki oficjalnie oddano do użytku w czwartek 12 października. Powiat prudnicki dostał też pieniądze na przedłużenie tej ścieżki do Pokrzywnej w Górach Opawskich.