Rowerem w woj. opolskim. Gdzie w weekend 1 - 2 czerwca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w woj. opolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. opolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. opolskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. opolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. opolskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 01 czerwca w woj. opolskim ma być od 13°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 36% do 55%. W niedzielę 02 czerwca w woj. opolskim ma być od 12°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 65%. 🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa na stożek Początek trasy: Zawadzkie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 68,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 2 194 m

Suma zjazdów: 2 199 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Pablojap

Trasa jest łatwa i przyjemna, możliwa do przejechania również po deszczu. Po wyjechaniu z Gliwic kierujemy się na Chudów. Możemy zatrzymać się przy zamku, ale ten fakt pominąłem, bo trasę do Chudowa opisałem już wcześniej. Dalej czeka nas bardzo fajny odcinek przez pola i las aż do Dębieńska. Tutaj już kierujemy się dość ruchliwym asfaltem prosto do szlaku na stożek. Sam stożek to usypana hałda o wysokości 351 m. W sumie są trzy stożki, ale nas interesuje ten najwyższy, bo z góry można zobaczyć całą okolicę. Przy dobrej widoczności można dostrzec zarys gór Beskidu Śląskiego. Szlak na hałdę jest stromy i nie da się na niego wjechać rowerem. Osobiście, przy dużym samozaparciu wszedłem na górę ciągnąc rower obok siebie, ale było to dość trudne. Na szczęście sam widok był bardzo fajny, cała okolica jak na dłoni. Wyruszając w drogę powrotną mijamy kopalnię Dębieńsko, istny relikt PRL, podobnie jak cała okolica.

🚲 Trasa rowerowa: Jesienna trasa na Tri Kameny Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 92,57 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 641 m

Suma podjazdów: 1 723 m

Suma zjazdów: 1 719 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44 Piękny październikowy dzień . Wyruszam przed 10 , jest już trochę cieplej . Mijam Bielice , kieruje się w stronę granicy . Potem wybieram drogę przez Biały Spław i tak znajduje się w okolicy Travnej Hory , zimową trasą biegową dojeżdżam do Cisarskiej Boudy i teraz jadę w stronę Brannej . Wybieram szlak pieszy , który miejscami jest bardzo stromy . Dojeżdżam do Ostrużnej . Nie tu zamierzałem wylądować , ale okazał się ,że to fajne miejsce . Bocznymi drogami dojeżdżam do Brannej a stąd już prosta droga na Tri Kameny . Piękny widok jak rozciąga się tego miejsca z nawiązką odpłaca poniesione trudy . W drodze powrotnej ze zgrozą stwierdzam ,że tylna opona uległa rozległemu uszkodzeniu . Udało się dojechać :)

🚲 Trasa rowerowa: Stribrny Pramen Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,93 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 430 m

Suma podjazdów: 851 m

Suma zjazdów: 842 m Januszek_44 poleca tę trasę Dziś znowu wieje wiatr , uciekam do lasu , tu znacznie przyjemniej . Z Karpowa kieruje się do granicy polsko czeskiej , Cerny Kout albo przełęcz Karpowska , jak kto woli . Dalej szlakiem granicznym na szczyt Konicek/ Kobyla Kopa / . Podejście dość strome , kamieniste , zostaje pchanie roweru . Potem zjazd w stronę małej czeskiej wioski - Zalesi . PO drodze odnajduje Stribrny Pramen . Powstało tu coś podobnego do znajdującego się w okolicy Jesenika , leśnego baru . Jest cennik , jest skarbonka kasa , tylko napoi brak :) Kawałek dalej jest przecinka lasu i tutaj widok na okoliczne góry jest przepiękny.

Jeszcze przejazd przez Zalesi , podjazd do starego wapiennika i pod wiatr do domu

🚲 Trasa rowerowa: Dawne Nieboczowy z przygodami 2016/9/18 18:20 Początek trasy: Zdzieszowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,72 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 586 m

Suma zjazdów: 576 m Rowerzystom trasę poleca Ireneusz Co dziś zostało z Nieboczów?

Do końca 2016 roku wieś Nieboczowy na południu woj. śląskiego zniknie z mapy. W jej miejscu powstanie zbiornik retencyjny, który ma uchronić przed powodzią Opole, Wrocław oraz Racibórz. Mieszkańcy są - albo wkrótce będą - w trakcie przeprowadzki do nowej wsi. Ma ona być nowoczesną kopią tej starej, której losy przesądzono po wielkiej powodzi z 1997 roku. W starych wciąż toczy się życie, lecz część domów wygląda, jakby jeszcze wczoraj urzędowali tu gospodarze, ale uciekli w pośpiechu, a majątek porzucili. Na pewno działa Cafe Club Baccara. Niestety po deszczu obecna rasa jest w wielu miejscach trudna do przebycia, jak na zdjęciach :)

Ci, którzy w Nieboczowach zostali, żyją jakby w zawieszeniu. Wiedzą, że wyprowadzka jest nieunikniona, ale nie wszystkim się ona uśmiecha.

Po przeprowadzce mieszkańców, wieś Nieboczowy zostanie zrównana z ziemią, ale nie zalana wodą. Pozostanie zbiornikiem awaryjnym dla mogącej wylać Odry. Spieszą się więc wszyscy ci, którzy w okolicy zwęszyli biznes. Wieś bowiem leży na podłożu żwirowym, jest pod nią około 100 mln metrów sześciennych cennego żwiru, który zaczęto intensywnie wydobywać. Fakt, że biznes się kręci, jest widoczny na drodze prowadzącej do miejscowości, którą opanowały wywrotki pędzące – bez zważania na ograniczenia prędkości – do jednej z kilkunastu powstałych wokół wsi żwirowni. Żwirownie pracują na pełnych obrotach, pozostawiając po sobie księżycowy, podziurawiony licznymi kraterami, krajobraz. Dawniej mieszkańcy łapaliby się za głowy, dziś nikt się nie przejmuje. To nawet lepiej, że tak "fedrują" - słyszymy - bo przy okazji pogłębiają przyszły zbiornik retencyjny i co ważne dla wsi: płacą podatki i tworzą miejsca pracy.

🚲 Trasa rowerowa: Kędzierzyn- Dziergowice (szutrówkami po gminie Bierawa) Początek trasy: Leśnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,51 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 724 m

Suma zjazdów: 703 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mique

Niedzielna wycieczka szutrowymi drogami polnymi od Kędzierzyna po Dziergowice wzdłuż Doliny Odry.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Nyskie księstwo jezior i gór . Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,37 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 268 m

🚲 Trasa rowerowa: Jezioro Nyskie - rowerem dookoła Początek trasy: Otmuchów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 284 m

Suma podjazdów: 2 790 m

Suma zjazdów: 2 782 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Mar-ek

Trasa łagodna, przyjemna, lekko terenowa o zróżnicowanym podłożu. Dobra na rodzinne wycieczki.

Konieczne jest przejechanie mostem nad Nysą, który jest cześcią obwodnicy Otmuchowa. Jest problem z zejściem z mostu po stronie południowej na ścieżki na wale przeciwpowodziowym.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: MEANDRY SUMINKI Początek trasy: Kędzierzyn-Koźle

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,66 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 170 m

Suma zjazdów: 167 m Mazi88 poleca tę trasę KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu, koło szkoły kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w lewo w stronę stawów (2, 3). Po prawej stronie mamy stawy, po lewej rzekę. My jedziemy przed siebie drogą wijącą się pośród jeziorek (4). Po drodze spotykamy kilka „wodospadów” i mostków (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Przy „betonowej zaporze” (13) skręcamy w prawo. Ścieżka wyprowadza nas z lasu. Przejeżdżamy obok pierwszych zabudowań. Droga szutrowa prowadzi pod górę. Jesteśmy na drodze asfaltowej, gdzie skręcamy w lewo. Jedziemy w dół. Na rozwidleniu znowu w lewo. Pokonujemy most nad Suminką i jesteśmy w Górkach, koło boiska. Skręcamy w lewo. Droga prowadzi nas do skrzyżowania, na którym dzisiaj już byliśmy. Udajemy się w stronę przejazdu kolejowego. Na krzyżówce, gdzie skręcaliśmy w lewo, skręcamy w prawo. I prosto w las. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej.(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Prosto jedziemy trasą biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy. Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną, jedziemy wzdłuż torów kolejowych do Stacji Nędza Wieś. Teraz skręcamy w prawo przez przejazd kolejowy. Za Kawiarnią jedziemy w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej, następnie prosto do skrzyżowania (podczas tej wyprawy tutaj już byliśmy). Następnie skręcamy w lewo i jedziemy prosto do Kuźni.

🚲 Trasa rowerowa: Na zamek w Międzylesiu Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 481 m

Suma podjazdów: 1 491 m

Suma zjazdów: 1 497 m Trasę dla rowerzystów poleca Januszek_44

Dziś rowerowa wycieczka na trasie , której dawno już nie przejechałem . W Starym Mescie należy przejechać fragment drogi szutrami ponieważ kładziony jest nowy asfalt na trasie do Hanuszovic. Za Hanuszovicami zjeżdżam w stronę Jeraba . Trudny i długi podjazd , ale tu także niespodzianka położono nowy asfalt . Potem zjazd w stronę Bazyliki górującej nad Hanuszovicami . Dziś tu pustki . Następnie ruszam w stronę przejścia granicznego Boboszów . Zatrzymuje się Międzylesiu . Odwiedziłem zamek , który oferuje noclegi a także zamkową restauracje . Placek po węgiersku niestety mnie nie zachwycił ....może kiedyś tu jeszcze wdepnę .

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Czarna Góra i Żmijowiec Początek trasy: Paczków

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 33,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 729 m

Suma podjazdów: 946 m

Suma zjazdów: 944 m Januszek_44 poleca tę trasę rowerzystom

Po kilku dniach deszczu, wreszcie znowu słońce . Wyjazd ze Stronia Śl w kierunku Siennej a następnie przekaźnika na zboczu Czarnej Góry. W międzyczasie z pięknej jesieni zrobiło się ciemno. Podjazd pod przekaźnik to dość duże wyzwanie, momentami pionowa ściana, najpierw biegnie tu żółty szlak rowerowy a potem oznaczony nr 9. Pod przekaźnikiem mgła . Zamiast zjechać żółtym do żmijowca wybieram nr 9, który trawersuje szczyt Czarnej Góry i kończy się przy górnej stacji wyciągu krzesełkowego. Teraz wypadałoby zjechać nartostradą na żmijowiec , ale trasa rozkopana bo trwają prace przy przebudowie wyciągu . Muszę więc wnieść rower na Czarną Górą , a tam wita mnie niewielki przymrozek i mgła. Jazda Żmijowcem to już bajka, szkoda tylko, że we mgle i błocie.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Najciekawsze miejsca w woj. opolskim. Które atrakcje odwiedzić?

Woj. opolskie słynie z pięknej przyrody – amatorzy jazdy jednośladem nie powinni się tam nudzić. Jednym z najpiękniejszych miejsc stworzonych przez naturę jest wygasły wulkan, czyli Góra Świętej Anny. Kontakt z opolską florą i fauną zapewniają też pozostałe szczyty – Góry Opawskie, których szlaki przeprowadzą was przez najładniejsze tereny regionu. Okolice miejscowości Moszna kryją z kolei piękny park, zlokalizowany przy jednym z najpiękniejszych zamków w kraju. Chcąc zwiedzić podobne obiekty zachęcamy was do skierowania się w stronę pozostałych budowli na Opolskim Szlaku Zamków i Pałaców. Pełną zabytków stolicę regionu – Opole – także spokojnie zwiedzicie z perspektywy siodełka.