Rozbito grupę przestępczą, która produkowała olej odpadowy. W akcji brali udział funkcjonariusze z Opola

W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu, funkcjonariusze i pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Opolu oraz Poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili czynności procesowe w „wytwórni” oleju posmażalniczego w województwie łódzkim i u producenta biokomponentów we Wrocławiu.

W wyniku tych działań zarzuty usłyszało do tej pory 15 osób. Sądy, na wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo zdecydowały o zastosowaniu wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 27 mln złotych.

Grupa przestępcza wyłudzała VAT, fałszowała dokumentację, produkowała odpad (olej posmażalniczy), który następnie był wykorzystywany do produkcji surowców do paliw, czym naruszała zasady uczciwej konkurencji. Produkcja takiego odpadu powodowała zwiększenie emisji dwutlenku węgla.