Rozbój w Prudniku. W nocy młody mężczyzna z nożem napadł na pracownicę Żabki i zażądał pieniędzy

W sobotę 20 stycznia około godziny 23 młody mężczyzna, ubrany w kurtkę z kapturem, wszedł do sklepu Żabka w Prudniku. Akurat w środku był tylko personel. Mężczyzna położył na ladzie puszkę piwa, a kiedy kasjerka wbiła na kasę jego należność, wyjął z kieszeni kurtki nóż, wyciągnął w jej stronę i zażądał pieniędzy. Kiedy kobieta zawahała się przez moment, nie wiedząc co robić, ruszył w jej stronę z nożem w ręku.

Na żądanie napastnika ekspedientka wydała mu pieniądze z kasy sklepowej w kwocie o. 1,7 tys. złotych. Zabrał jeszcze dwa piwa i drobne artykuły spożywcze, a potem szybko wyszedł.

Całe zdarzenie zostało nagrane przez sklepowe kamery i krąży już w sieci internetowej.

- Na całe szczęście pracownica sklepu nie odniosła żadnych obrażeń – mówi asp. Andrzej Spyrka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Prudniku. – Intensywnie szukamy sprawcy tego rozboju. Prosimy o kontakt osoby, które były świadkami zdarzenia, rozpoznają napastnika albo mają informacje, gdzie może obecnie przebywać.

- Zakwalifikujemy to jako rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. W takiej sprawie po zatrzymaniu podejrzanego na pewno zostanie skierowany z naszej strony wniosek do sądu o tymczasowy areszt – zapowiada Aleksander Litwin, Prokurator Rejonowy w Prudniku.



Zgodnie z kodeksem karnym za rozbój z użyciem noża czy innego niebezpiecznego narzędzia grozi kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności.