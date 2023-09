Rozmowy o przyszłości kędzierzyńskich Azotów. Spotkanie związkowców z ministrami: Jackiem Sasinem i Marcinem Ociepą Materiał informacyjny

We wtorek w Warszawie, z inicjatywy posła Ziemi Opolskiej Marcina Ociepy doszło do spotkania, na które pracownicy i przedstawiciele związków zawodowych zakładu w Kędzierzynie-Koźlu czekali od dawna. W budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych spotkali się oni bowiem z ministrem Jackiem Sasinem, by rozmawiać o przyszłości Azotów.