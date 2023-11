Rozstrzygnięto szóstą edycję Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt gminy Pakosławice

– Cieszymy się z aktywności mieszkańców. Marszałkowski Budżet Obywatelski to wolność organizacyjna i decydowania o pomysłach. Dla naszych mieszkańców jest ważne to, że mogą otrzymać pieniądze na pomysły, które sobie wymarzyli. Nie jest to w żaden sposób narzucone. Szósta edycja to ponad 205 tysięcy oddanych głosów. Ta liczba bardzo cieszy – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa.