Wielka inwestycja mieszkaniowa w Kluczborku. Niedługo rozpocznie się nabór chętnych. Kto może się starać o własne M?

- Bardzo się cieszymy, że to przedsięwzięcie dojdzie do skutku. Miejsce jest doskonałe, bo bloki powstaną między ulicami Cybisa a Jagiellońską – mówi burmistrz Jarosław Kielar. - Nie są to peryferia. Wokół znajdują się sklepy, niedaleko szkoła, kościół. Potencjał terenu jest ogromny. Może tam powstać nawet 500 mieszkań.