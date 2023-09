Są wyższe progi dochodowe dla korzystających z mieszkań w blokach SIM czy TBS. Więcej ludzi ma szanse na mieszkanie

Dla chętnych na mieszkanie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej czy Towarzystwie Budownictwa Społecznego ważna jest zmiana współczynnika, który jest stosowany do wyliczenia maksymalnego wynagrodzenia dla osób, starających się o mieszkanie z rządowym dofinansowaniem . Z dotychczasowego wskaźnika 1,2 rośnie do wskaźnika 1,4.

31 sierpnia weszły w życie zmiany w ustawach o samorządzie terytorialnym i o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. To cały pakiet przepisów, regulujących przyznanie gminom rządowego wsparcia do budownictwa mieszkaniowego.

To oznacza, że mieszkania w SIM czy TBS będą teraz dostępne dla osób, które w ubiegłym roku miały wyższe dochody.

Dla przykładu osoba samotna w województwie opolskim mogła się starać o takie mieszkanie jeśli jej miesięczne dochody w roku 2022 nie przekraczały 4698 złotych brutto. Po zmianie wskaźnika dopuszczalne dochody maksymalne rosną do kwoty 5470 złotych brutto. Dla rodziny dwuosobowej pułap rośnie z 6565 do 7658 złotych łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Dla rodziny czteroosobowej wzrost wynosi już prawie 2 tysiące złotych (z 10.630 do 12.400 złotych).