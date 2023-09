Samochody jeżdżą po ścieżce rowerowej. Tak kierowcy skracają sobie drogę do Opola

- Kierowcy korzystają z nowej ścieżki rowerowej z Opola do Zawady – relacjonuje Dariusz z Opola, który poprosił portal nto.pl o interwencję w tej sprawie.

W poniedziałek 18 września pan Dariusz jechał rano na rowerowy wypad z Opola do Zawady. Kiedy wracał, wyprzedziły do dwa samochody, z czego jeden widział już kilkakrotnie wcześniej na tej trasie. Zielone BMW wyprzedziło go bardzo szybko na wąskim odcinku, powodując zagrożenie, że zepchnie z trasy rowerzystę. To nie był zresztą w ciągu ostatniego miesiąca jedyny taki przypadek.

Nowa trasa rowerowa z Opola do Turawy przez Zawadę ma 38 kilometrów długości i została oddana do użytku w lipcu tego roku. Zaczyna się w okolicach centrum handlowego Turawa Park, potem prowadzi w pobliżu ruchliwej drogi krajowej. Wzdłuż zielonej trasy powstała sieć parkingów, gdzie można bezpiecznie przesiąść się z auta na rower.