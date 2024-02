Siatkarki Uni Opole zagrają w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski! W ćwierćfinale pokonały 3:1 Ita Tools Stal Mielec

Choć to zespół z Opola był uznawany za faworyta spotkania, z racji tego, że jest znacznie wyżej notowany w tabeli Tauron Ligi, to zdecydowanie musiał się mieć na baczności. Obie jego potyczki ligowe ze Stalą zakończyły się bowiem triumfem drużyny z Mielca 3:2.

Tym razem jednak mecz już rozpoczął się znakomicie dla opolanek. Otworzyły go one pewnym zwycięstwem 25:17.

Ale w drugim secie potyczka już się wyrównała. Co więcej, z czasem coraz mocniej do głosu zaczęły dochodzić zawodniczki z Mielca, które w pewnym momencie prowadziły nawet 15:11. Gospodynie jednak sobie nic z tego nie zrobiły i wkrótce doprowadziły do remisu 18:18. Lepiej rozegrały również końcówkę, dzięki czemu wygrały 25:23.

Trzecia partia należała już jednak do Stali. Czteropunktową przewagę osiągnęła ona w bardzo podobnym momencie co w poprzednim secie, ale tym razem poszła za ciosem i pewnie triumfowała 25:20.