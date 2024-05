Skandal wokół fundacji Ex Bono z Opola. Nowe dowody potwierdzają nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

Kilkaset osób z Opolskiego zostało bez pomocy

W 2019 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało nikomu nieznaną fundację Ex Bono do świadczenia pomocy ofiarom przestępstw w Opolu i Tychach.

Potwierdza to także raport Najwyższej Izby Kontroli, która zajmowała się m.in. fundacją Ex Bono.

Prokurator na telefon umarza sprawę wytoczoną przez posła Zembaczyńskiego

- Skandal wokół Fundacji Ex Bono z Opola to kolejny dowód na głęboką patologię w polskim systemie sprawiedliwości za rządów PiS. To oburzające, że prokurator „na telefon" ustala z wiceministrem załatwianie spraw w prokuraturze. Od lat ostrzegałem o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości, ale moje interpelacje były ignorowane, a prawda ukrywana. Dziś widzimy, że moje obawy były słuszne - wyjaśnia poseł Zembaczyński.

- Najpierw dostałem odmowę wszczęcia, potem zaskarżyłem to. Jednak „ziobryści" zmienili przepisy i zażalenie na odmowę wszczęcia trzeba było składać za pośrednictwem prokuratury do sądu. Oni odmówili przekazania tego do sądu, umarzając sprawę po raz drugi – dodaje Zembaczyński.

Zembaczyński: „To była zorganizowana grupa przestępcza”

- Pieniądze te były klasyfikowane jako koszty administracyjne, które mogły być dowolnie wykorzystywane bez konieczności szczegółowego udokumentowania. Fundusz Sprawiedliwości służył więc jako narzędzie do instytucjonalnej kradzieży, gdzie fundusze były prane przez różne fundacje. To nic innego jak zorganizowana grupa przestępcza - ocenia opolski poseł Nowoczesnej.

- To pani Wilkos koordynowała cały proces i na ważne stanowiska mianowała swoich zaufanych ludzi. Wszystko po to, aby ich pomysł wyciągania pieniędzy z Funduszu miał szansę się udać – przekonuje Zembaczyński.

Co również istotne, Małgorzata Wilkos, bliska współpracowniczka Patryka Jakiego z partii Zbigniewa Ziobry i wieloletnia szefowa jego biura poselskiego, zapłaciła w momencie rejestracji fundacji Ex Bono za wpis do KRS oraz była upoważniona do rachunków bankowych fundacji, co daje podejrzenie, że to ona faktycznie kierowała fundacją.