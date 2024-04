Skażona woda w Głogówku. Trzeba ją gotować przed spożyciem. Doszło tam do skażenia mikrobiologicznego

W piątek 5 kwietnia Sanepid w Prudniku opublikował komunikat do mieszkańców Głogówka, Oracze, sołectwa Winiary (bez Sołectwo Głogowiec), Nowych Kotkowic, Chudoby, Rzepcz, Kierpnia, Leśnik, Mochowa, Dzierżysławic i Nowego Dworu Prudnickiego.

W próbkach pobranych z wodociągu gminnego 3 kwietnia w badaniach laboratoryjnych stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego i niewielkie zanieczyszczenie bakteriami typu Cola. Wodę uznano za warunkowo przydatną do spożycia.

Można ją pić albo wykorzystywać do gotowania czy mycia pokarmów, a także do mycia naczyń kuchennych tylko po przegotowaniu. Gotowanie powinno trwać co najmniej 2 - 3 minuty w otwartym naczyniu. Poza tym wodę można wykorzystywać bez ograniczeń do mycia, kąpieli czy do celów gospodarczych.

Zakład Komunalny w Głogówku przystąpił do chlorowania i płukania sieci. W związku z tym woda z kranu może mieć zapach chloru.

Sytuacja będzie się utrzymywać przez kilka dni, bo dopiero w poniedziałek Sanepid przeprowadzi kolejne badania wody.

Głogówek korzysta z ujęcia wody podziemnej. Nie można wykluczyć, że bakterie przedostały się do ujęcia w efekcie nawożenia pól.