Skutki Covid-19 niektórzy odczuwają do dzisiaj. Wykłady o kondycji płuc po pandemii na UO

- Fizjoterapia po Covid-19 rozpoczyna się w chwili przyjęcia pacjenta na oddział. Nawet kiedy pacjent jest krytycznie chory, to przystępujemy do procesów fizjoterapii. Wtedy staramy się przede wszystkim zminimalizować skutki wynikające z unieruchomienia pacjenta. Potem przechodzi się do ćwiczeń, które poprawiają funkcjonowanie układu oddechowego. Należy też jednak pamiętać, że covid nie niszczy tylko układu oddechowego, ale wyniszcza również organizm ogólnoustrojowo - mówi Wojciech Wolański specjalista anestezjologii z USK w Opolu.