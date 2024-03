Śląsk Łubniany zaczął rundę wiosenną od mocnego uderzenia. Nikt w klubie jednak nie buja w obłokach

Podstawy do optymizmu są, ponieważ w przerwie zimowej klub z Łubnian utrzymał wszystkich swoich kluczowych graczy. W tym gronie nie brakuje piłkarzy mających doświadczenie z gry w wyższych ligach. Są nimi choćby Maciej Turek, Michael Komor, Mateusz Ptak, Damian Filla, Dawid Miroszka czy Kaique Augusto.

- Nie chcieliśmy robić wielkich zmian, ponieważ zawodnicy, którzy u nas grają wyraźnie uwierzyli w plan na rozwój drużyny - zaznaczył Filipe Felix. - Z Kaique wiąże się dość ciekawa historia, bo to ja kilka lat temu ściągnąłem go do Polski. Po tym, jak zostałem trenerem Śląska, udało mi się go przekonać, żeby do nas przyszedł. Może dla niego był to krok do tyłu, ale zapewniłem go, że niedługo może wykonać dwa do przodu. I rzeczywiście wnosi do naszej gry wiele jakości. Staramy się jednak stawiać nie tylko na doświadczonych graczy, ale i na młodzież. Chcemy, by do drużyny sukcesywnie dołączali wychowankowie szkółki Soccer College Łubniany.