Śląsk Opolski miał swoje okno na świat. 600 kilometrów od morza zbudowano port, drogie restauracje, hotele i sklepy kolonialne

Historia kozielskiego portu

Był największym portem rzecznym na Odrze i jednym z największych w Europie. Tylko w 1933 r. w przeładowano tu ok. 1,5 mln ton towarów.

W kozielski porcie, jak w każdym takim miejscu, nie mogło zabraknąć hoteli. Jednym z najbardziej okazałych był Eckert Hotel znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Pocztowej. Z historycznych tekstów wiemy, że był on wiecznie obłożony.

Port rzeczny w Koźlu wybudowano w latach 1891-1908. Przeładowywano tam węgiel i rudy przywożone Kanałem Kłodnickim z Górnego Śląska. Statki z załadowanym towarem odpływały dalej Odrą do portów w środkowych i północnych Niemczech.

Wyjątkowo ciekawym jest budynek wielorodzinny przy ulicy Żeglarskiej w stylu modernistycznym z 1923 roku. Jego bryła nawiązuje do kształtu dziobu statku pełnomorskiego. Wewnątrz do dziś zachowały się oryginalne sztukaterie, drzwi czy nawet grzejniki. Niektórzy pasjonaci historii mówią także o tym, że w porcie znajdowały się także domy uciech dla marynarzy spragnionych kobiet.

Kilkanaście tysięcy barek na rok

- W Koźlu-Porcie w pierwszych latach XX wieku rozpoczęło działalność wiele instytucji nastawionych na obsługę pracowników papierni oraz osób zatrudnionych w porcie rzecznym - podkreśla Bogusław Rogowski, dziennikarz, znawca historii portu i samego Kędzierzyna-Koźla. - Ruch był tam spory. W 1902 roku odprawiono w kozielskim porcie 13 123 barki, a załadunek towarów przekroczył 1,33 mln ton. Duże potrzeby przeładunkowe i transportowe wymusiły na władzach rozbudowę portu o kolejne baseny.

W 1905 roku oddany został do użytku 600-metrowy basen, który obok przeładunku węgla był przystosowany do załadunku drobnicy i towarów sypkich. Po trzech latach ruszyły także przeładunki w trzecim, największym, 700-metrowym basenie do załadunku zboża. Zainstalowano tam także żurawie wysięgnikowe o udźwigu 5 i 10 ton.