Słowa się dotrzymuje. Komentarz Łukasza Żygadły

Oto w wywiadzie dla Radia Zet, wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski z Trzeciej Drogi (opcja PSL) powiedział, że w jego ocenie marszałek Szymon Hołownia powinien pozostać na fotelu marszałka przez pełną kadencję. „Nie widzę powodu, żeby zmieniać, zobaczymy, jakie będą decyzje na szczytach partii. […] Koalicjanci, czyli czterech liderów się zbiera, dyskutuje i rozważa. Ja uważam, że pan Szymon Hołownia powinien pozostać” - mówi Bartoszewski.

Jak to pan wiceminister nie widzi powodu? A umowa, którą zawarliście w ramach koalicji? Czy ona się nie liczy? Bo jeśli umowa koalicjantów jest tak mało ważna, to być może podobnie traktowana jest umowa zawarta z Polakami podczas kampanii wyborczej? W tym przypadku wcale mnie nie dziwi szybka odpowiedź Lewicy. Poseł Anna Maria Żukowska komentując słowa Bartoszewskiego stwierdziła, że jeśli umowa po dwóch latach nie zostanie dotrzymana, to Lewica wyjdzie z koalicji.