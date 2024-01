Śmiertelny wypadek w Korfantowie na ulicy Prudnickiej. Zginął 54-letni mężczyzna [NOWE FAKTY]

Zgłoszenie o zdarzeniu na trasie Korfantów - Puszyna służby ratownicze otrzymały we wtorek (23 stycznia) o godz. 9:40.

Na miejsce natychmiast zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, który podjął reanimację potrąconego 54-latka. Niestety, nie udało się go uratować.

- Funkcjonariusze wykonują na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Są to: oględziny miejsca, oględziny pojazdu, dokumentacja fotograficzna, ustalanie świadków, którzy mogli widzieć, co się wydarzyło - mówi sierż. sztab. Marta Białek. - Wszystko po to, by jak najlepiej odtworzyć przebieg zdarzenia i wyjaśnić okoliczności wypadku. Ruch odbywa się tam płynnie. Nie było utrudnień, to znaczy ruchu wahadłowego czy objazdu.