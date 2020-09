Stalowe "potwory" pod Kędzierzynem. Co tam robią? W Kotlarni może powstać wielkie jezioro o charakterze retencyjnym i rekreacyjnym

Plany przekształcenia wyrobiska w zbiornik retencyjny wpisano do programu inwestycji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Został zakwalifikowany jako część projektu przeciwdziałaniu suszy. Gmina Bierawa wspólnie z Kuźnią Raciborską wystąpiły także o sporządzenie specjalnej ekspertyzy dot. przyszłości zbiornika. Chodzi o wykazanie, kto powinien być inwestorem, zarządcą, jak może służyć lokalnej społeczności, itd.

Chodzi o teren wielkiego wyrobiska, które zaczyna się pod Kędzierzynem-Koźlem i sięga aż do woj. śląskiego. Zajmuje głównie teren gminy Bierawa. Od kilkudziesięciu lat prace odkrywkowe prowadzi tam kopalnia piasku Kotlarnia. W wyniku prowadzonych prac powstała tam wielka dziura w ziemi o powierzchni 1000 hektarów.

Na miejscu pracują między innymi wielkie koparki czerpakowe, które zostały skonstruowane w latach 60. w NRD.

Przedstawiciele prywatnej dziś kopalni mówią, że czują swego rodzaju moralny obowiązek upominania się o budowę zbiornika, by w ten sposób zrekultywować teren, który został dość mocno zdegradowany. Z drugiej strony ponad 75 procent terenu wyrobiska powstała jeszcze za czasów, gdy kopalnia należała do Skarbu Państwa. A więc to państwo powinno przede wszystkim finansować taką inwestycję.

Bardzo blisko tego było już w 2008 roku. Tak naprawdę brakowało wówczas jedynie podpisu pod zgodą na budowę. Gotowe były projekty i wszystkie inne uzgodnienia. Budowa zbiornika została wtedy oszacowana na niecałe 100 milionów złotych.

To niewiele biorąc pod uwagę korzyści, jakie płynęłyby z tej inwestycji. Przede wszystkim retencyjne, czyli spłaszczenie fali powodziowej i magazynowanie wody. Ponadto zbiornik mógłby pełnić funkcje rekreacyjne. Byłby położony wokół gęstych lasów, w bliskim sąsiedztwie drogi łączącej Kędzierzyn z Gliwicami. Na brzegach mogłyby powstać plaże i wypożyczalnie sprzętu wodnego.