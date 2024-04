Dariusz Brzęczek, szef opolskiej Solidarności krytycznie o Zielonym Ładzie. "Sprawi, że społeczeństwo zbiednieje"

– W Polsce nadal mamy miks energetyczny składający się z 60 procent z węgla. Emisja 1 tony CO2 w przemyśle to dziś 100 euro dodatkowego podatku. Produkcja cementu to od 1,5 do 2 ton emisji CO2, produkcja 1 tony stali to 2 tony CO2, czyli 200 euro podatku, który zapłaci na końcu obywatel – dodał.