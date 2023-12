Stegu Arena w Opolu areną wyjątkowego turnieju. Organizują go czołowe polskie piłkarki

Obok Unii Opole, w zawodach wystąpią jeszcze:

Śląsk Wrocław

UKKS Katowice

Diamonds Academy Warszawa

Beniaminek Krosno

Medyk Konin

Tęcza Bydgoszcz

Sparta Miejska Górka

- Wraz z Ewą Pajor stwierdziłyśmy, że dobrze byłoby promować piłkę nożną w różnych miejscach w Polsce, a nie tylko w Uniejowie, z którym jesteśmy najmocniej kojarzone – powiedziała Agata Tarczyńska, jedna z ambasadorek turnieju. - Wraz ze wszystkimi współorganizatorami uznaliśmy, że w Opolu są naprawdę znakomite warunki do rozegrania takiego turnieju, na czele z halą Stegu Arena. Do tego nadal istnieje tu drużyna Unii, z którą sama niejednokrotnie się mierzyłam, kiedy byłam zawodniczką AZS-u Wrocław. Był to bardzo dobry zespół – i w kategoriach młodzieżowych, i swego czasu również na szczeblu seniorskim.