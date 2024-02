Studniówka Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku. Wspaniałe kreacje i piękny taniec [ZDJĘCIA]

Tradycja studniówek

Studniówka to dla uczniów jedno z najważniejszych wydarzeń w całym procesie ich edukacji. Jest to bal organizowany przez uczniów klas maturalnych, zazwyczaj w styczniu lub lutym, na około 100 dni przed egzaminem dojrzałości. Bale studniówkowe są okazją do zabawy, tańca i integracji z kolegami i nauczycielami. Tradycja organizowania studniówek sięga XIX wieku, kiedy to upowszechniły się też egzaminu maturalne.