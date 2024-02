Niesamowita studniówka ZSZ nr 4 w Opolu. To był najważniejszy polonez w ich życiu

Piękna historia poloneza

Polonez to piękny, niezwykle majestatyczny taniec. Zwyczaj jego tańczenia na balach maturalnych sięga prawdopodobnie w pierwszej XIX wieku, kiedy to rozpowszechniła się idea studniówek. Wielu muzyków komponowało poloneza. Od czasów ekranizacji „Pana Tadeusza” w 1999 r., najbardziej popularna jest muzyka Wojciecha Kilara. To ta kompozycja najczęściej towarzyszy obecnie studniówkom.

Długość poloneza zależy od ilości wybranych figur. Zazwyczaj trwa między 7 a 15 minut. Czasy największej świetności naszego narodowego tańca przypadały Rzeczpospolitą szlachecką. Wtedy tańczono go nawet pół godziny.