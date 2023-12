Świąteczna wioska powstała w Górażdżach. To 140 domków, pociągi, kilkaset figurek. Jej twórca mówi, że to prezent od niego dla mieszkańców

- Postanowiłem zrobić wioskę świąteczną ze względu na to, że lubię Święta Bożego Narodzenia, te dekoracje i całą atmosferę. Stwierdziłem, że będzie to fajna atrakcja dla dzieci i dorosłych. To taki prezent ode mnie – wyjaśnia Krzysztof Janiszewski z Górażdży.