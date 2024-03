Święcenie pokarmów 2024 w Opolu i największych miastach regionu. Podajemy godziny i adresy parafii Anna Gryglas

Tradycyjne święcenie pokarmów odbywa się zawsze w Wielką Sobotę. W tym dniu wierni tłumnie idą do kościoła z koszyczkami po to, aby ksiądz pobłogosławił i poświęcił pokarmy, które w nich przynieśli. O której godzinie można pójść z święconką do opolskich parafii? Odpowiadamy na to pytanie!