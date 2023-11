Święto Niepodległości 2023 w Opolu. Obchody miały zróżnicowany charakter, zadbano o ducha i ciało [ZDJĘCIA]

- Kiedy w 1918 roku podpisywano akt zakończenia I wojny światowej, był to symboliczny dzień, na który przypada największe nasze narodowe święto. Wtedy wielcy patrioci, mężowie stanu o różnych poglądach i przekonaniach potrafili dojść do porozumienia i zrozumieli, ze największa wartością całego narodu, tworzącego się państwa, jest Rzeczpospolita. Potrafili zmienić swoje często bardzo radykalne poglądy, dostosować je do sytuacji i iść razem, by budować wolne Państwo Polskie – mówił wicewojewoda Witkowski.