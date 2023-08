Szedł na pociąg, po drodze ukradł rower stojący przed restauracją w Kolonowskiem. Gdy rozładował się akumulator, wrzucił jednoślad do rzeki

Policjanci z Komisariatu Policji w Zawadzkiem otrzymali zawiadomienie o kradzieży roweru elektrycznego sprzed jednej z restauracji w miejscowości Kolonowskie.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcą jest 25-letni mieszkaniec gminy Zawadzkie. Mężczyzna jest znany kryminalnym, bo wcześniej był już karany za podobne czyny.

- 25-latek idąc na dworzec PKP, przechodził obok restauracji, zauważył pozostawiony bez zabezpieczenia rower i zabrał go, następnie z łupem wsiadł do pociągu - mówi sierżant sztabowa Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. - Podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży roweru oraz do tego, że gdy rozładował się w rowerze elektrycznym akumulator, pozbył się go, wrzucając jednoślad do rzeki.