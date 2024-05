Szefowie opolskich firm będą walczyć na pięści. Niecodzienna gala odbędzie się w Opolu

Gala poprzedzona jest kilkutygodniowym treningiem, gdzie zawodnicy są szkoleni przez zawodowców, a następnie dobierani w pary na podstawie doświadczenia i wagi. Każda z trzech zaplanowanych rund potrwa 2 minuty i odbędzie się pod okiem sędziów z Polskiego Związku Bokserskiego. Zawodnicy powalczą w dużych rękawicach i w kaskach. – Niektórzy stawiają sobie za cel, by przetrwać walkę. Inni dają się ponieść atmosferze i emocje naprawdę sięgają zenitu, a rywalizacja robi się zacięta. Walka jest całkowicie na poważnie i można podczas niej oberwać, ale zawodnicy zarówno przed jak i po są badani przez naszych medyków – wyjaśnia organizator.

- Ideę popularyzowanego przez nas boksu białych kołnierzyków oddaje hasło: Trenuj, walcz, pomagaj – mówi Michał Płonka z Biznes Boxing Polska, czyli organizacji, która jest pomysłodawcą wydarzenia. – W ringu zobaczymy 20 opolskich biznesmenów i menadżerów firm. Zawodnicy dostaną szansę spróbowania swoich sił w dyscyplinie, z którą najczęściej nie mieli wcześniej nic wspólnego. Mogą poprawić sprawność fizyczną, często przekraczając własne granice, a do tego pomóc potrzebującym.

Zawodnicy rywalizują nie tylko w ringu. Na platformie siepomaga.pl każdy z nich ma założoną skarbonkę, do której zbiera pieniądze na cel charytatywny. Tym razem jest to pomoc Fundacji Wojownicy Plus, która wspiera bokserów z niepełnosprawnościami oraz tych, przewlekle chorych, walczących na wózkach.