Szpital w Opolu wypisał 82-letniego pacjenta, a ten opuścił placówkę w samej piżamie. Tłumaczył, że nie mógł odebrać ubrań z depozytu

Gdy 82-latek opuścił oddział, miał na sobie jedynie piżamę. A gdy próbował odzyskać swoje ubrania, okazało się, że depozyt jest zamknięty.

- Mąż stał więc w samej piżamie w szpitalu i nie bardzo wiedział, co ma zrobić. Gdyby nie siostrzeniec, który po niego przyjechał, dał mu swoją kurtkę i zabrał do domu, to Jerzy musiałby do Strzelec Opolskich jechać PKS-em w samej piżamie – skarży się pani Anna.