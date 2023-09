Szpital wojskowy w Opolu będzie rozbudowany. Powstanie nowy pawilon za 60 mln złotych

116. Szpital Wojskowy przy ul. Wróblewskiego to jedyna placówka medyczna w zachodniej części Opola, która świadczy leczenie szpitalne. Korzystają z niego również mieszkańcy okolicznych gmin. Ważne jest też strategiczne położenie szpitala w bliskości autostrady A4.

- Zapowiadałem tę rozbudowę jeszcze w 2020 roku. Pandemia mocno opóźniła wiele procesów inwestycyjnych, nie zmieniło to jednak naszej determinacji, by zapewnić mieszkańcom regionu jeszcze większe bezpieczeństwo zdrowotne. Dzisiaj możemy już zaprezentować wizualizację docelowej bryły tego szpitala. W planach Ministerstwa Obrony Narodowej zostały uwzględnione środki finansowe przeznaczone na rozbudowę tej placówki. To jest 60 milionów złotych – dodaje Ociepa.