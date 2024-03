Sztuka jest kobietą. Ponad 50 artystek prezentuje swoje prace w muzeum w Kluczborku

Na ekspozycji można też zobaczyć dziergane prace pani Cecylii Puchały.

- Szydełko to moja pasja i świetny uspokajacz. Siadam o 19.00 i do 1.00 w nocy dziergam. Można powiedzieć, że tysiące moich prac są po całej kuli ziemskiej – opowiada pani Cecylia. - Teraz głównie robię postaci z bajki „W głowie się nie mieści”. To bardzo nowoczesna opowieść, dzięki której dzieci się uczą jak sobie radzić z gniewem, ze smutkiem, z radością. Zaś na polecenie wnucząt szydełkuję czapki, a to ze świnką, a to z pingwinkiem i z czym tylko zechcą. To dla mnie największy dowód uznania, że moje wnuki chcą w nich chodzić.