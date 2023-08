Szykują się duże inwestycje na Opolszczyźnie. Rząd przeznaczył 26 milionów zł na remonty dróg w województwie opolskim

Jak przyznaje wojewoda opolski, początkowo przyznana suma wynosiła 21 milionów złotych, ale premier docenił efektywność Opolszczyzny w pozyskiwaniu środków i zdecydował o dodatkowych 4 milionach zł. W sumie łącznie 35 samorządów województwa opolskiego będzie miało dostęp do niemal 26 milionów złotych .

- Komisja wspólna rządu i samorządu wyraziła postulat przeznaczenia dodatkowej puli na remonty. Wynika to z faktu, że środki finansowe na tego rodzaju prace są łatwiejsze do wdrożenia w budżetach samorządów niż te przeznaczone na budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg. Dlatego właśnie Opolszczyzna otrzymała znaczącą sumę pieniędzy na remonty – tłumaczy wojewoda opolski Sławomir Kłosowski.

Opolszczyzna od dawna potrzebowała inwestycji drogowych. Warto zauważyć, że to niejedyne wsparcie, jakie region otrzymał w tym roku. Całkowity budżet na inwestycje drogowe wyniósł blisko 60 milionów złotych . Jednakże, co jest niezwykle istotne, to dodatkowe środki w wysokości 25,3 mln zł przeznaczone specjalnie na remonty dróg w samorządach terytorialnych.

Samorządy już działają i przygotowują remonty dróg

- Samorządowcy Opolszczyzny okazali się niezwykle rozważni. Wiedząc, że mogą liczyć na wsparcie, wielu z nich już ogłosiło przetargi lub jest w trakcie ich ogłaszania. To oznacza, że remonty dróg nie są inwestycjami rozległymi, ale konkretnymi pracami naprawczymi. Nie wymagają one długotrwałych procedur i pozwolą na szybkie poprawienie stanu dróg – wyjaśnia wojewoda opolski.

Te prace remontowe dotkną konkretne, często już mocno zaniedbane odcinki dróg na Opolszczyźnie. Dzięki wsparciu rządowemu, te kilkanaście kilometrów dróg zostanie odnowionych, co poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Wsparcie dla małych gmin

Niezwykle istotne jest to, że środki te trafią również do małych gmin, które z własnych budżetów nie byłyby w stanie sprostać kosztom remontów. Wsparcie rządowe dla tych gmin sięga nawet 80 proc. całkowitej kwoty, co stanowi niebywałą szansę na tanie i skuteczne remonty dróg.