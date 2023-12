Szykują się zmiany w rozkładzie jazdy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu

Do tej pory linia 17 dojeżdżała do działek przy ul. Częstochowskiej w Opolu w dni robocze i soboty. Od tego sezonu dojazd będzie możliwy również w niedziele i święta.

W dni robocze do przystanku „Częstochowska-Działki Pętla” linia 17 kursować będzie trzy razy dziennie (trzy pary kursów).

- Natomiast w soboty oraz niedziele i święta będą to cztery pary kursów - mówi Ewelina Laxy, specjalista do spraw kontaktu z mediami w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Opolu.

Dodatkowo, w rozkładzie świątecznym - specjalnym (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i Nowy Rok) wydłużone zostaną wybrane kursy linii 17 z Dambonia do Chmielowic.

Skrócony zostanie natomiast kurs linii 17 rozpoczynający się o godzinie 16:35 z przystanku „Częstochowska-Pętla” w kierunku Chmielowic (teraz kurs zakończy się na pętli Dambonia), a zlikwidowany będzie kurs rozpoczynający się o godzinie 17:25 z Chmielowic w kierunku Ronda Konstytucji 3 Maja.

W godzinach szczytowych autobusy do Chmielowic nadal będą kursowały co 30 minut, a później co 60 minut.