Ta ulica cieszy się złą sławą. Na ulicy Damrota w Kluczborku przenosili się w zaciszne miejsce i tam rozprawiali się z ofiarą

- Na Damrota pracowałam 20 lat w Młodzieżowym Domu Kultury - do końca, czyli do jego likwidacji. I naprawdę nigdy nie spotkałam się z jakimiś negatywnymi sytuacjami. Wręcz przeciwnie. Mimo tego, że często do bólu hałasowaliśmy muzycznie przy otwartych oknach MDK-u to zawsze z uśmiechem mieszkańcy mówili „Dzień dobry", albo nawet pytali: „Co dziś śpiewacie? - wspomina Magda Durecka, radna powiatowa i nauczycielka śpiewu.