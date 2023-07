Tajemnicze miejsca na Opolszczyźnie. Mumie, szkielety, piramida, Sztolnia Trzech Króli i mityczny Ikar

To tam znajduje się jedyny na Opolszczyźnie nieczynny już wulkan, to tam miał być wykuwany nowy germański człowiek, ale nie tylko. W jej masywie jest m.in. miejsce gdzie szkolono lotników Luftwaffe, którzy w pierwszy dzień II wojny światowej wystartowali z lotniska w Ligocie Dolnej i zbombardowały pogrążony we śnie Wieluń.

Co ciekawe, na wapienniku w pobliżu byłego już lotniska znajduje się tajemnicza płaskorzeźba przedstawiająca mitycznego Ikara. W jakim celu tam powstała? Odpowiedź na te pytanie jest w naszej galerii.

Nie trzeba jechać do Egiptu by zobaczyć piramidę. Mamy ją na Opolszczyźnie, a dokładnie w Rożniowie w gminie Wołczyn. Wiąże się z nią ciekawa historia, a w jej wnętrzu znajdują się trumny z ludzkimi szczątkami. Podobnie zresztą jak w kryptach kaplicy Zamku Książęcego w Niemodlinie, który był świadkiem wielu tajemniczych historii.