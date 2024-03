Tak morsy z Dębowej powitały wiosnę. Te zdjęcia mówią wszystko. Musicie je zobaczyć!

Dla zdrowia, urody, relaksu, albo po to, by poprawić swoją odporność. Powodów morsowania jest mnóstwo. Grupa śmiałków z Dębowej ma jeszcze jeden: dla towarzystwa, bo gołym okiem widać, że oni świetnie czują się w swoim towarzystwie.

Regularne morsowanie pozytywnie wpływa nie tylko na zdrowie, ale również na urodę. Podczas zanurzenia w lodowatej wodzie metabolizm przyspiesza. Dzięki szybszej przemianie materii możemy spalić zbędne kalorie, a także sprawić, że skóra stanie się zdrowsza, elastyczniejsza i bardziej promienna.

Nie od dziś wiadomo, że lodowata kąpiel ma też zbawienny wpływ na naszą odporność. Zahartowani w ten sposób Skandynawowie twierdzą, że to w tym tkwi sekret ich świetnej formy.

Ale na tym nie koniec. Miłośnicy morsowania przekonują, że taka forma spędzania wolnego czasu pozwala im zredukować stres, poprawia jakość snu oraz gwarantuje zastrzyk pozytywnej energii. Niektórzy twierdzą, że to uzależnia, bo po każdej takiej sesji pojawia się ochota, by zrobić to jeszcze raz.

Ci, którzy morsują regularnie zachęcają, by nowicjusze swoje pierwsze kroki stawiali podczas zbiorowych wejść do wody. Po pierwsze dlatego, że jest to bezpieczniejsze, a po drugie - bardziej mobilizujące. Wiosenne morsowanie ma jeszcze jeden atut dla początkujących: woda nie jest już tak zimna, jak podczas tęgich mrozów.