Tak się zarabia na Opolszczyźnie. Nie jesteśmy liderem pod względem wysokości pensji

Warszawa i Mazowsze podnoszą średnią

Najlepiej w Polsce zarabia się w Warszawie i obliczenia Głównego Urzędu Statystycznego, który co roku porównuje średnie zarobki w województwach, potwierdzają to przypuszczenie. W ubiegłym roku płaca średnia w województwie mazowieckim wynosiła 7508 złotych brutto (ponad 5,4 tysiąca netto - na rękę). To ponad tysiąc złotych średnio więcej niż w naszym regionie. W samej Warszawie jest to pewnie jeszcze więcej, ale analizy GUS nie obejmują poszczególnych miast.