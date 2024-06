Tak wyglądała gala finałowa Miss Polonia 2024. Maja Klajda najpiękniejszą Polką. Pochodząca z Kluczborka Emily Reng również zdobyła tytuł

Na gali finałowe konkursu Miss Polonia 2024 rywalizowały 24 finalistki.

95. konkurs Miss Polonia był jedyny w swoim rodzaju, ponieważ finalistkami zostały także dziewczyny z TOP 3 konkursu Miss Polish America w Chicago, które automatycznie awansowały do Finału Miss Polonia 2024.

Polsko-amerykańskimi finalistkami zostały:

Miss Polish America - Emily Reng,

I Vicemiss Polish America - Julia Baranek,

II Vicemiss Polish America - Natalia Radkowski.

Emily Reng mieszka w Chicago, ale pochodzi z Kluczborka. Tutaj ma liczną rodzinę, a zaraz po finale przyjechała do rodzinnego miasta. Mimo iż urodziła się już w USA, to świetnie mówi po polsku. Emily Reng przyjechała do Kluczborka z koroną! Zdobyła bowiem tytuł II Wicemiss Polonia 2024