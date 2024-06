Najpiękniejsze Polki zostały skoszarowane w jednym miejscu. Pozostaną na zgrupowaniu aż do finału konkursu Miss Polski 2024

- Do wielkiego finału Miss Polski 2024 zostało już niewiele czasu, a dziewczyny każdego dnia przygotowują się w pocie czoła do występów pod okiem choreograf Anny Bubnowskiej. Finalistki już od kilku dni stacjonują w Krynicy-Zdrój na zgrupowaniu - mówi Dominika Staniaszek, rzecznik prasowy konkursu Miss Polski.

Zobaczcie zdjęcia finalistek Miss Polski 2024 ze zgrupowania przed finałem:

- Na dziewczyny w hotelu czekała niespodzianka. Od naszego gościa Roberta Czepiela otrzymały symboliczne naszyjniki Miss Polski, które co roku są jednym z symboli finalistek konkursu - relacjonuje Dominika Staniaszek.

Kandydatki do tytułu Miss Polski otrzymały także prezenty z rąk obecnej Miss Supranational 2023 Andrei Aguilery, czyli najpiękniejszej kobiety świata. Kandydatki do tytułu Miss Polski (a ten tytuł to awans do konkursu Miss Supranational) miały okazję porozmawiać z Andrea Aguilerą oraz zapytać o rady, jak najlepiej opanować tremę i olśniewająco zaprezentować się w finale.