Taktyka pola walki i strzelanie. Szkolenie wojskowe pracowników IPN z Opola Łukasz Biernacki

- To przygotowanie do ewentualnego wsparcia działań sił zbrojnych RP - tak o odbytym przez siebie szkoleniu wojskowym mówią pracownicy delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. To efekt współpracy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej.