Tauron 1 Liga. Mickiewicz Kluczbork wziął skuteczny rewanż na Astrze Nowa Sól

Kluczborczanie mieli z tym rywalem spore rachunki do wyrównania, ponieważ na inaugurację sezonu ulegli mu przed własną publicznością 0:3.

Tym razem poszło im znacznie lepiej. W pierwszym oraz czwartym secie ich dominacja nie podlegała dyskusji (w obu przypadkach wygrali 25:18), lecz w drugiej oraz trzeciej partii mieliśmy do czynienia ze zwrotami akcji.

Przez większość drugiej odsłony prowadził Mickiewicz, ale końcówkę lepiej rozegrała Astra i to ona zwyciężyła 25:23. W trzeciej odsłonie to ekipa z Nowej Soli prowadziła już z kolei nawet 14:9, ale goście byli w stanie wrócić do gry i ostatecznie również triumfować 25:23.

Astra Nowa Sól – Mickiewicz Kluczbork 1:3 (18:25, 25:23, 23:25, 18:25)

Mickiewicz: Kopacz (1), Pasiński (16), Lewandowski (10), Linda (18), Górski (21), Olczyk (3), Czyrek (libero) oraz Lipiński, Gibek (1), Mucha (4), Siemiątkowski (3), Mendel (1), Łysiak (libero).