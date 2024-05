Najsmaczniejsza setka. Te restauracje z Opolszczyzny zyskały uznanie gości za smak i klimat

- Trattorię Anticę stworzyliśmy w 2014 roku, w 2022 roku przeszliśmy "rewolucję" i działamy w nowej odsłonie - mówi Damian Baranowski, manager lokalu. - Jest to miejsce pełne włoskich smaków, gdzie serwujemy przystawki, doskonałe i świeże owoce morza, ręcznie wyrabiane makarony, dania sezonowe, aromatyczne pizze, dania mięsne, świeże ryby oraz doskonałe desery. Dopełnieniem do dań są wyśmienite włoskie wina oraz klimatyczna muzyka, która towarzyszy nam każdego dnia. A wszystko to zaserwowane przez profesjonalną i uśmiechniętą obsługą.