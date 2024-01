Tauron Liga. Uni Opole w trzech setach uporało się z Metalkasem Pałacem Bydgoszcz [ZDJĘCIA]

Triumf opolanek nie był niespodzianką, ponieważ podejmowały one przedostatnią, 11. drużynę w tabeli. Przed pierwszym gwizdkiem, zajmujące 6. lokatę w stawce Uni miało zdobytych o 11 punktów więcej niż zespół z Bydgoszczy.

Podczas meczu oglądaliśmy niejako dwa scenariusze. Ten z pierwszej i trzeciej partii był dla ekipy z Opola niezwykle korzystny, lecz dla przebiegu całego widowiska mało emocjonujący. W obu przypadkach bowiem boiskowa przewaga gospodyń nie podlegała najmniejszej dyskusji. Zwycięstwa kolejno 25:18 i 25:15 w pełni oddawały skalę dominacji, jaką wtedy posiadało Uni.

Zupełnie inaczej wyglądał natomiast drugi set. Jego rozstrzygnięcie miało bez wątpienia duży wpływ na losy całej konfrontacji. Od początku układał się on bowiem zdecydowanie lepiej dla Pałacu. Bydgoszczanki weszły w niego tak mocno, że szybko wyszły na wysokie prowadzenie 11:5. Później nawet urosło ono do wyniku 17:10. A kiedy w końcówce wygrywały już 23:18, wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać im zwycięstwa. Ale wtedy Uni w wielkim stylu się odrodziło, zdobywając aż sześć punktów z rzędu! Koniec końców bydgoszczanki nie doczekały się choćby jednej piłki setowej, bo to opolska drużyna zwyciężyła 26:24. A na dodatek przyjezdne, z powodu poważnie wyglądającej kontuzji kolana, straciły jeszcze najpewniej na dłuższy czas przyjmującą Ewelinę Żurowską.