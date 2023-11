Tauron Liga. Uni Opole zmiażdżone przez Grupę Azoty Chemika Police. Nie było czego zbierać

Najwierniejsi kibice Uni z pewnością dobrze pamiętali potyczkę obu drużyn w Stegu Arenie z poprzedniego sezonu. Wówczas to Uni sprawiło jedną z największych sensacji w trakcie całych rozgrywek, pokonując na własnym terenie zespół z Polic 3:1. Teraz jednak jego potyczka z faworyzowanym Chemikiem zakończyła się totalną klęską.

Jakikolwiek opór opolanki były w stanie postawić rywalkom jedynie przez kilka minut, do połowy trzeciego seta. Dzielnie trzymały się w nim do stanu 13:13, po czym kompletnie siadły. Od tego wyniku sześć kolejnych akcji padło łupem przyjezdnych, co już definitywnie zakończyło emocje w tym spotkaniu. Ostatecznie Chemik spuentował sukces w całym meczu wygraną 25:16.

O pierwszych dwóch partiach nawet nie ma co się rozpisywać, bo wyglądały one tak, jakby na boisku była właściwie jedna drużyna. W przypadku setów przegranych przez Uni kolejno 12:25 i 11:25 nie można było bowiem nawet właściwie mówić o jakiejkolwiek walce.

Uni Opole - Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (12:25, 11:25, 16:25)

Uni: Bińczycka (1 pkt), Olaya (8), Orzyłowska (4), Sieradzka (11), Pamuła (3), Połeć (3), Adamek (libero) oraz McCall, Janicka (1), Zaroślińska-Król (1), Kecher.

Chemik: Kowalewska (3), Sahin (7), Korneluk (10), Inneh-Varga (16), Mędrzyk (14), Pierzchała (5), Grajber-Nowakowska (libero) oraz Ding (1).