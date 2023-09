Te rzeczy Opolanie chcą oddać za darmo. Oto najciekawsze oferty z OLX 17.09.2023

Chęć dzielenia się przedmiotami niepotrzebnymi i gotowość do nadawania im drugiego życia wpisuje się w ideę zero waste [czytaj: z-iroł łejst]. Słownik Języka Polskiego definiuję to jako styl życia mający na celu ograniczenie generowania odpadów.

Według Zero Waste International Alliance „Zero Waste jest celem, który jest etyczny, ekonomiczny, skuteczny i wizjonerski, aby prowadzić ludzi ku zmianie stylu życia i praktyk, które naśladują naturalne cykle odnawiania się, gdzie wszelki materiał, którego się pozbyto jest zaprojektowany tak, by być zasobem do wykorzystania przez innych. Zero Waste oznaczana projektowanie i zarządzanie produktami oraz procesami, aby systematycznie eliminować szkodliwość odpadów i materiałów oraz zmniejszać ich objętość, przetwarzać i odzyskiwać wszystkie zasoby, nie spalać ich ani nie zakopywać. Zero Waste wyeliminuje uwalnianie szkodliwych substancji do ziemi, wody czy też powietrza, które są zagrożeniem dla zdrowia człowieka, zwierząt, roślin i całej planety” - czytamy na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Zero waste.