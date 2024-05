Te przedmioty można dostać za darmo. Wybraliśmy najciekawsze oferty z regionu

Czym jest portal OLX?

OLX to serwis ogłoszeniowy, należący do globalnej firmy medialno-technologicznej Naspers, z siedzibą w RPA. Grupa Naspers działa w ponad 40 krajach i jest liderem na rynku platform ogłoszeniowych. Dzięki swojemu zasięgowi, portal OLX stał się popularnym miejscem, gdzie można znaleźć różne ogłoszenia, w tym te dotyczące rzeczy do oddania za darmo.