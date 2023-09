Te słowa z dzieciństwa pamięta każdy. "Ty nie jesteś wszyscy", "tylko nie w szczepionkę" TK

Pamiętacie te czasy, kiedy kolekcjonowało się karteczki do segregatorów, a nie znajomych na Facebooku? Kiedy ówczesnym fejsem był trzepak, gdzie robiło się zrzutkę na małą oranżadę i grało w chowanego? Te czasy już nie wrócą, ale my możemy do nich wrócić przypominając sobie, jak fajnie kiedyś było.