Teatr Baniek Mydlanych odwiedzi Nysę. Niecodzienne widowisko nie tylko dla najmłodszych

Teatr Baniek Mydlanych wyrusza w trasę po Polsce. Nysa jest jednym z ośmiu miast, w których zostanie zaprezentowany, jak przekonują organizatorzy, bajeczny karnawał baniek mydlanych oraz niesamowita dawka humoru i dobrej energii.

Zapraszamy do magicznej krainy Bańkolandii, gdzie w laboratorium znanego wynalazcy Bąbelka trwają prace nad tajemniczą recepturą Mydlanej Bańki Szczęścia… I choć to już 387 nieudana próba odkrycia sekretu szczęścia, Bąbelek nie rozpacza. Dobrze wie, że pomogą mu przyjaciele: Mydlaneczka - prymuska mydlanej edukacji, Wróżka Czarodziejówna - mądra nauczycielka, Profesor Bulbulas - osobliwy naukowiec i oczywiście Wy, widzowie Bańkolandii! Pomożecie Bąbelkowi? - piszą o wydarzeniu organizatorzy.

Pokaz w Nyskim Domu Kultury zaplanowano na 18 lutego, początek o godz. 13.00. Propozycja kierowana jest do całych rodzin, dla dzieci od 3. do 9. roku życia. Dzieci do 2,5 lat mogą wejść bezpłatnie, zajmując miejsce na kolanach rodzica. Widowisko trwa godzinę.