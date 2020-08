Tęczowe Opole zbiera na kolorowy billboard i pomoc dla osób LGBT+

- Pomysł wziął się z tego, że kiedyś mieliśmy do czynienia w Opolu z homofobicznym banerem przy ulicy Prószkowskiej. Obrażał on osoby nieheteronormatywne, podobnie jak czyni to wiele osób na ulicach czy polityków w mediach. Chcemy na to odpowiedzieć, ale w swoim - kolorowym i przyjaznym - stylu. Dlatego postawimy swój billboard - mówi Sandra Mazur z Tęczowego Opola.

Kwota 10 tysięcy złotych, jaką chcą zebrać działacze TO, ma zostać też spożytkowana na pomoc dla lesbijek, gejów czy osób transpłciowych lub biseksualnych. - Zgłasza się do nas wielu ludzi, którzy nie wiedzą, jak sobie radzić z agresją wobec nich, jak powiedzieć rodzicom o tym, że się jest nieheteronormatywnym. Że na przykład chłopak ma chłopaka, a dziewczyna dziewczynę, albo, że nie czuje się dobrze ze swoją płcią. To wszystko są problemy, które dotykają młodych mieszkańców naszego regionu - dodaje Mazur.