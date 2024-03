Tłumy na targowisku w Ozimku. Jest sporo wiosennego towaru: ubrania, kwiaty, drzewka i ozdoby wielkanocne

Targowisko w Ozimku jest jednym z największych takich miejsc w województwie Opolskim. W każdą sobotę odbywa się tutaj dzień targowy i wówczas do miasta zjeżdżają setki mieszkańców powiatu i dziesiątki sprzedawców z różnych zakątków regionu.

Stoiska rozłożone są na placu o wielkości około 1 ha. I choć handel odbywa się tutaj każdego dnia, to w sobotę przyjeżdża najwięcej osób.

Dojazd do targowiska w Ozimku jest bardzo prosty, a samochód można zaparkować na ulicach wokół placu. Dodatkowy parking znajduje się pod sąsiadującym z targowiskiem marketem spożywczym. Wszystkie parkingi są bezpłatne.

Targowisko w Ozimku czynne jest od wtorku do piątku w godz. 7.15 do 15.30 oraz w soboty w godz. 7.45 -12.50.

Handel odbywa się „pod chmurką”, dlatego w razie wystąpienia niesprzyjającej pogody godziny pracy mogą być skrócone.